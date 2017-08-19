Сергей Хусаинов: "Фол Миранчука на Глушакове - 500-процентное удаление!"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: арбитр матча 7-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Локомотив" Алексей Еськов не прав, показав полузащитнику железнодорожников Алексею Миранчуку только желтую карточку за фол против капитана красно-белых Дениса Глушакова.
- Фол Миранчука - 500-процентное удаление! 500-процентное! Это же опасное нападение открытой подошвой. Он же мог Глушакову серьезнейшую травму нанести, - сказал Хусаинов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
акробат
красно-белый гоблин другое утверждать не может
19:46
dintos
Судей надо уничтожить как класс.Если не засчитывать такие голы как в матче Краснодара с ЦЗ,удалять Самедова и не удалять за более серьёзное нарушение Миранчука,на какой х-н они нужны?Сколько из-за них несправедливых результатов...А Жулики от ФИФА не хотят утвердить официально видеоповторы.Вместо судей надо вообще поставить роботов,чтобы они судили объективно и беспристрастно.
19:36
Sher-Khan
Растрелять!!!!!
19:31
ugdim
dv2205 от таких как ты вонь в комментах постоянно.
19:31
ugdim
RedBlueWarr сам наверное только в шахматы играл в компе? выйди на поле, чтобы тебе в ногу так врезали. сколько будешь выть и слюни пускать и визжать на того, кто тебе так сделает?
19:30
ravilius777
и этот человек судил когда-то матчи Спартак/ЦСКА
19:28
dv2205
СМ не выиграп, неделя вони обеспечена!
19:28
RedBlueWarr
ну началось! 500% удаление!!! Нет - пожалуй это было 1000% удаление!!!)))) а на самом деле Хусаинов даже и не скрывал никогда своей открытой симпатии к СпаМу))
19:24
ВладиСлав БТ
Тогда у Адрмано было 5000-процетное удаление
19:12
Ралпачан Фляйшманъ
ну справедливости ради - у Еськова регулярно такое судейство, после которого встает вопрос о его профпригодности. и каждый раз кто то его благополучно отмазывает.
19:09
SA4
А если проиграют, то две)))
19:08
SA4
Ну все! Миранчука не удалили, а он забил. Если СМ не выиграет, неделя вони обеспечена!
19:07