Сергей Хусаинов: "Фол Миранчука на Глушакове - 500-процентное удаление!"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: арбитр матча 7-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Локомотив" Алексей Еськов не прав, показав полузащитнику железнодорожников Алексею Миранчуку только желтую карточку за фол против капитана красно-белых Дениса Глушакова.

- Фол Миранчука - 500-процентное удаление! 500-процентное! Это же опасное нападение открытой подошвой. Он же мог Глушакову серьезнейшую травму нанести, - сказал Хусаинов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Локомотив"