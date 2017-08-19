19:00 | Футбол — РФПЛ

Сергей Хусаинов: "Фол Миранчука на Глушакове - 500-процентное удаление!"

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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: арбитр матча 7-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Локомотив" Алексей Еськов не прав, показав полузащитнику железнодорожников Алексею Миранчуку только желтую карточку за фол против капитана красно-белых Дениса Глушакова.

- Фол Миранчука - 500-процентное удаление! 500-процентное! Это же опасное нападение открытой подошвой. Он же мог Глушакову серьезнейшую травму нанести, - сказал Хусаинов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (13)
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акробат

красно-белый гоблин другое утверждать не может

19:46

dintos

Судей надо уничтожить как класс.Если не засчитывать такие голы как в матче Краснодара с ЦЗ,удалять Самедова и не удалять за более серьёзное нарушение Миранчука,на какой х-н они нужны?Сколько из-за них несправедливых результатов...А Жулики от ФИФА не хотят утвердить официально видеоповторы.Вместо судей надо вообще поставить роботов,чтобы они судили объективно и беспристрастно.

19:36

Sher-Khan

Растрелять!!!!!

19:31

ugdim

dv2205 от таких как ты вонь в комментах постоянно.

19:31

ugdim

RedBlueWarr сам наверное только в шахматы играл в компе? выйди на поле, чтобы тебе в ногу так врезали. сколько будешь выть и слюни пускать и визжать на того, кто тебе так сделает?

19:30

ravilius777

и этот человек судил когда-то матчи Спартак/ЦСКА

19:28

dv2205

СМ не выиграп, неделя вони обеспечена!

19:28

RedBlueWarr

ну началось! 500% удаление!!! Нет - пожалуй это было 1000% удаление!!!)))) а на самом деле Хусаинов даже и не скрывал никогда своей открытой симпатии к СпаМу))

19:24

ВладиСлав БТ

Тогда у Адрмано было 5000-процетное удаление

19:12

Ралпачан Фляйшманъ

ну справедливости ради - у Еськова регулярно такое судейство, после которого встает вопрос о его профпригодности. и каждый раз кто то его благополучно отмазывает.

19:09

SA4

А если проиграют, то две)))

19:08

SA4

Ну все! Миранчука не удалили, а он забил. Если СМ не выиграет, неделя вони обеспечена!

19:07