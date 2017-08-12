Сергей Хусаинов: "Джикия снес Фернандеса - это пенальти"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что арбитр Владимир Сельдяков ошибочно не наказал "Спартак" пенальти на 38-й минуте дерби с ЦСКА. В том эпизоде Мариу Фернандес упал в чужой штрафной после борьбы с Георгием Джикией.

- Фернандес владел мячом. Джикия бросился двумя ногами (это не подкат, а опасное нападение), - сказал Хусаинов. - Мариу сделал "улиточку", убрал мяч под себя. Спартаковец мяча не коснулся, а тихо спокойно снес армейца, как водосток. Нарушение. Пенальти! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак" // Правильно ли судьи остановили острую атаку "Спартака"?