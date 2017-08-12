Сергей Хусаинов: "Джикия снес Фернандеса - это пенальти"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что арбитр Владимир Сельдяков ошибочно не наказал "Спартак" пенальти на 38-й минуте дерби с ЦСКА. В том эпизоде Мариу Фернандес упал в чужой штрафной после борьбы с Георгием Джикией.
- Фернандес владел мячом. Джикия бросился двумя ногами (это не подкат, а опасное нападение), - сказал Хусаинов. - Мариу сделал "улиточку", убрал мяч под себя. Спартаковец мяча не коснулся, а тихо спокойно снес армейца, как водосток. Нарушение. Пенальти! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Трансляция матча ЦСКА - "Спартак" // Правильно ли судьи остановили острую атаку "Спартака"?
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Сергей Хусаинов
- Мариу Фернандес (футбол)
- Георгий Джикия
- Владимир Сельдяков
AKBI
Неправда, пенальти не было... Однако Спартак проиграл - день удался!!!!!!
19:45
KuziakaPm
Во балда. Оба в мяч играли.
19:21
baltiets72
Это спорный момент на самом деле был и очень сложный для арбитра,ему как мне показалось просто было не видно концовки этого эпизода.50%-50% можно было и дать и не дать.В таких случаях когда на 99% если не уверен судья,обычно на точку не ставят.Не тот случай в любом случае что бы кричать что засудили.
19:08
stat fan
Походу Хусаинов болеет за ЦСКА. Фернандес сильно хотел упасть и сам сел на прокатывающегося мимо Джикии. Захотел бы остаться на ногах, остался и вышел бы один на один или на опасную передачу.
19:04
КРЫМСКИЙ76
Сережа,окстись,на повторе чётко видно,что Джикия сыграл сначала в мяч!
18:55