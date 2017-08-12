18:47 | Футбол — РФПЛ

Сергей Хусаинов: "Джикия снес Фернандеса - это пенальти"

5

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что арбитр Владимир Сельдяков ошибочно не наказал "Спартак" пенальти на 38-й минуте дерби с ЦСКА. В том эпизоде Мариу Фернандес упал в чужой штрафной после борьбы с Георгием Джикией.

- Фернандес владел мячом. Джикия бросился двумя ногами (это не подкат, а опасное нападение), - сказал Хусаинов. - Мариу сделал "улиточку", убрал мяч под себя. Спартаковец  мяча не коснулся, а тихо спокойно снес армейца, как водосток. Нарушение. Пенальти! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак"  // Правильно ли судьи остановили острую атаку "Спартака"?

5
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

AKBI

Неправда, пенальти не было... Однако Спартак проиграл - день удался!!!!!!

19:45

KuziakaPm

Во балда. Оба в мяч играли.

19:21

baltiets72

Это спорный момент на самом деле был и очень сложный для арбитра,ему как мне показалось просто было не видно концовки этого эпизода.50%-50% можно было и дать и не дать.В таких случаях когда на 99% если не уверен судья,обычно на точку не ставят.Не тот случай в любом случае что бы кричать что засудили.

19:08

stat fan

Походу Хусаинов болеет за ЦСКА. Фернандес сильно хотел упасть и сам сел на прокатывающегося мимо Джикии. Захотел бы остаться на ногах, остался и вышел бы один на один или на опасную передачу.

19:04

КРЫМСКИЙ76

Сережа,окстись,на повторе чётко видно,что Джикия сыграл сначала в мяч!

18:55