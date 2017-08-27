Сергей Хусаинов: "Довбня пригодился бы нынешнему "Спартаку"

Сергей Хусаинов, основатель колледжа "Футбольное дело" в котором выступал вратарь "СКА-Хабаровск" Александр Довбня, считает, что голкипер пригодился бы нынешнему "Спартаку". Также он рассказал, что молодости Довбня полгода выступал на позиции защитника.

Ранее в воскресенье, 27 августа, "СКА-Хабаровск" сыграл вничью со "Спартаком" (0:0), а Довбня отразил 13 ударов по воротам его команды.

- Довбня провел матч со "Спартаком" на хорошем уровне, - считает Хусаинов. - Хотя может сыграть и лучше. Приятно то, что он сумел психологически преодолеть не самый удачный период после ошибок в первых турах, из-за чего он пропустил пару игр. К нему вернулась уверенность, которая передается обороне. Самое главное, что не красуется, а скромно и со вкусом выполняет свою работу.

- Не пора ему пойти на повышение в другую команду?

- А какое повышение? Он и так играет в высшей лиге. А идти в сильный клуб и сидеть на скамейке… Зачем? Вратарь должен играть. А у Довбни опыт уже большой - он и в финском клубе выступал ("Хака". - Прим. "СЭ"), который участвовал в еврокубках в то время. Ему предлагали продолжить карьеру там, но он решил сделать себе имя в России. К сожалению, долгое время не было стабильности.

Повышение - это хорошо, но голкипер должен быть в работе. А все вратарские позиции на данный момент заняты.

- Пригодился бы он нынешнему "Спартаку"?

- Конечно, и "Спартаку" пригодился бы. Но в команде надо быть с начала сезона. А приходить, когда уже сезон в разгаре, не совсем правильно. Не забывайте, что вратари - особенная каста, у них многое кроется в психологии. Посмотрите на Игоря Акинфеева. Он и не в оптимальном состоянии внушает уверенность своим партнерам и наводит страх на соперников.

- Пильгуй высказал мнение, что Черчесову стоит пригляделся к вратарю.

- Не стоит ничего советовать Черчесову. У него своя программа, пускай спокойно работает и с чувством выполненного долга доведет до конца свой проект.

А вы знаете, что Довбня одно время выступал в качестве защитника?

-Нет.

- Когда мы работали в колледже, один раз решили поставить его центральным защитником. Он говорит: "Как, но я же вратарь?". В итоге мы его уговорили, и он примерно полгода отыграл на новой позиции. Я считаю, что этот опыт помог ему подняться во вратарском деле. Он был хорошим защитником.

- Почему вернули его снова в ворота?

- Все-таки вратарем он был лучше, основа у него голкипера. Хотя вратарь должен уметь выступать в качестве последнего защитника. Такова нынешняя ситуация.

- В итоге вы считаете, что ему лучше выступать за "СКА-Хабаровск" и никуда не уходить?

- Конечно, пускай играет! Придет время, он сам попросит уйти. (Павел ГУРЕВИЧ)