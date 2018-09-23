Сергей Хусаинов: "Бекао справедливо получил предупреждение"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал стычку Джикии и Бекао на 40-й минуте матча 8-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак", который произошел в штрафной красно-белых. В результате защитник красно-синих получил желтую карточку.

- Карасев прекрасно видел этот момент и грамотно разобрался в эпизоде, - считает Хусаинов. - Такие ситуации часто возникают, нужно находиться в эпицентре событий, чтобы не упустить отмашку кого-то из игроков.

- То есть Бекао предупрежден справедливо?

- Да. Было движение рукой. А вот Джикия действовал чисто. (Арман Мкртчян)

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