Сергей Хусаинов: "Ари хотел "нарисовать" пенальти на Промесе. Но Лапочкин разобрался верно"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что арбитр матча 4-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" Сергей Лапочкин поступил абсолютно верно, не поставив пенальти в ворота красно-белых.

– Эпизод с Промесом и Ари. Борьба в воздухе, оба выпрыгивают. Приземляются спиной друг к другу. Ари – в сторону ворот, Промес – в сторону от ворот.

– Был ли контакт?

– Нет. Промес не трогал Ари. Оба начинают стартовать к мячу. В итоге Ари экранизирует падение, показывая, что Промес помешал стартовать. Рисует пенальти. Симуляция. Надо отметить, что Лапочкин стоит в пределах штрафной площади и все видит и разводит руки в сторону. Ари вспыхивает, начинает бодаться. Получает красную. Но, как я уже сказал, Промес его не трогал.

– Лапочкин разобрался грамотно?

– Да. Правда есть один момент, который меня насторожил. Обращаюсь к судьям. Ребят, вы же знаете, как ведет себя Ари. Он очень здорово падает и просит пенальти. Недавно так же поступил заслуженный мастер спорта Фернандес, "спалил" судейку. Лапочкину нужно было предвидеть все эти фокусы Ари.

– Каким образом?

– Сразу после того, как Ари упал и просил пенальти из-за того, что Промес якобы его свалил, нужно было лететь туда, вставать рядом с Ари и не дать ему боднуть кого-то или плюнуть. Вот и все. То есть здесь нужно быть не только судьей, но и учителем. Зачем быть вальяжным, сохраняй концентрацию!

– Ранее Ари требовал пенальти, так как посчитал, что мяч после его удара попал в руку Мельгарехо.

– Да не было там никакой руки. Лапочкин вновь поступил верно, не поставив пенальти. Идем дальше – играем тихо, спокойно. Лапочкин – молодец. Не мешал играть, никому не подсуживал. (Виталий АЙРАПЕТОВ)