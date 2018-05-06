Сергей Гуренко: "В 2004 году мы добыли чемпионство в последнем туре. ЦСКА тогда был в хорошей форме"

Полузащитник Сергей Гуренко, выступавший за "Локомотив" с 1995 по 1999 годы и с 2003 по 2008-й, заявил, что в прошлый раз победа в последнем туре досталась "железнодорожникам" не так просто, потому что у них в РФПЛ был сильный соперник – ЦСКА. Хавбек отметил, что в нынешнем сезоне у "Локомотива" такого противника не было.

Напомним, 5 мая в предпоследнем, 29-м туре, "Локомотив" обыграл "Зенит"​ со счетом 1:0 и оформил себе досрочное чемпионство в РФПЛ.

- Да, в 2004 году мы добыли чемпионство только в последнем туре, но на ту команду все равно изначально рассчитывали, потому что состав был стабильный, в нем были опытные футболисты, – рассказал "СЭ" Гуренко. – Плюс в то время ЦСКА находился в хорошем состоянии и был конкурентом.

В нынешнем же чемпионате не было такого конкурента. Все знают, какие проблемы в ЦСКА. "Зенит" не сработал на сто процентов своих возможностей. У "Спартака" было много очковых потерь в начале сезона – после чемпионского года всегда есть такая проблема, потому что ты еще им живешь. А "Локомотив" свои очки не терял. Более того, команда обыграла всех своих прямых конкурентов. Даже стала так называемым чемпионом Москвы. Думаю, что Юрию Павловичу это очень приятно. В нынешнем году ребята заслужили чемпионство.

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