Сергей Гуренко: "Точно увидим три мяча в матче "Локомотив" - "Краснодар"

Бывший игрок "Локомотива" Сергей Гуренко, сейчас работающий в тренерском штабе сборной Сербии, в интервью "СЭ" дал прогноз на матч 14-го тура чемпионата России между железнодорожниками и "Краснодаром". Также специалист отметил, что команде Юрия Семина будет проще играть от обороны.

– Справится ли оборона "Локомотива" с Федором Смоловым и Вандерсоном Масиэлом?

– Игра покажет. Команды Юрия Павловича (Семина. – Прим. "СЭ") всегда были хорошо организованы в защите. "Локомотиву" легче играть, когда соперник атакует, чем созидать самому.

– Ваш прогноз?

– Мне кажется, матч будет изобиловать голевыми моментами и три мяча мы точно увидим. Все же победа нужна каждому из соперников. Разумеется, желаю победы "Локомотиву", который остался моей командой, где бы я ни выступал или работал, в том числе в "Краснодаре".

Полное интервью Сергея Гуренко