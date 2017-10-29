Сергей Гуренко: "Работа в клубе ведет "Локо" к чемпионству. А Семин – один из винтиков системы"

Чемпион России-2004 в составе "Локомотива" Сергей Гуренко считает, что победу над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России обеспечил успешный выбор тактики Юрием Семиным. Однако, по мнению экс-футболиста "Локо", к чемпионству команду ведет клуб, а главный тренер – лишь винтик в системе.

– "Зенит" владел инициативой, гнул свою линию, – сказал Гуренко. – "Локомотив" же грамотно играл в обороне. Юрий Павлович правильно избрал тактику ожидания. Бились и терпели. И в мое время "Локомотив" умел выжидать и терпеть. У железнодорожников большие перспективы в этом чемпионате. Но многое будет зависеть от межсезонья. Три месяца – слишком большой перерыв.

– Короновать "Локомотив" пока не стоит?

– Конечно, нет. Только заканчивается первый круг. Главное, что москвичи играют уверенно.

– Фарфан сегодня забил два гола и отдал передачу. Он был богом в этом матче?

– Нет. Он – один из винтиков в механизме Юрия Павловича. Семин правильно его использует, и перуанец приносит пользу клубу.

– Значит, единственный, кто ведет "Локо" к чемпионству – Юрий Семин?

– Работа в клубе ведет "Локо" к чемпионству. А Юрий Павлович – один из винтиков. Вся система должна работать на команду. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Локомотив" // "Зенит" - "Локомотив". Главное видео