Сергей Гуренко: "Писали, что Семин стар, а он доказал обратное"

Бывший защитник "Локомотива" Сергей Гуренко отметил, что главный фактор успеха железнодорожников - работа главного тренера Юрия Семина. "Локо" сегодня в третий раз стал чемпионом, обыграв "Зенит" (1:0).

- Юрий Палыч - один из главных факторов успеха "Локо", - приводит пресс-служба УЕФА слова Гуренко. - За время работы Семина в клубе у него не было ни одного провального сезона, он всегда давал результат. Вернувшись в команду два года назад, тренер подобрал хороших помощников - эти ребята сами играли в "Локомотиве", становились в его составе чемпионами. Им небезразличен клуб, они досконально знают российский футбол. Мы видим коллектив единомышленников, где каждый гармонично дополняет друг друга.

В "Локомотив" поначалу никто не верил. Фаворитами были "Зенит", "Спартак", ЦСКА. Даже на "Краснодар" ставили больше. Считалось, по подбору игроков эти команды превосходят "Локо". Попади он в тройку, результат все равно сочли бы замечательным. Вдобавок писали, что Юрий Палыч стар и уже не способен ничего дать команде. Но он доказал обратное. У Семина есть характер, который передается коллективу. Шапкозакидательские настроения там невозможны. Оттого "Локомотиву" и удавались поединки с прямыми конкурентами: ребята максимально настраивались, показывали свою лучшую игру.

Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит"