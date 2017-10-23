Сергей Гуренко - о травме Миранчука: "Дело осложняется тем, что Алексей россиянин"

Бывший игрок "Локомотива" Сергей Гуренко, сейчас работающий в тренерском штабе сборной Сербии, в интервью "СЭ" отметил, что железнодорожникам придется непросто из-за травмы полузащитника Алексея Миранчука. Также специалист считиает, что несмотря на его отсутствие, игра группы атаки команды не должна пострадать.
– Какие впечатления остались об игре "Локо" с "Шерифом" в последнем туре Лиги Европы?
– Хозяева не стали тушеваться, сравняли счет и прижали "Локомотив" к воротам. Классно сыграл Гильерме, выручил.
– После травмы Алексея Миранчука появились кадровые сложности?
– Конечно, когда выпадают основные игроки, это становится большой проблемой. Дело осложняется тем, что Алексей россиянин. Придется не только искать варианты замены, но и укладываться в лимит.
– Это создаст сложности в группе атаки?
– В строю остается один из сильнейших игроков чемпионата Мануэл Фернандеш. Сейчас он в хорошей форме и добавляет осмысленности атакующим действиям железнодорожников.
- Локомотив М (футбол)
- Маринату Гильерме
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- Сергей Гуренко
- Алексей Миранчук
- Мануэл Фернандеш (футболист)