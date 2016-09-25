Сергей Гуренко: "Локомотив" - детище Семина, он справится"

Бывший защитник "Локомотива" Сергей Гуренко выразил мнение, что железнодорожники не заслужили поражения в матче 8-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1). По его словам, с приходом Юрия Семина игроки красно-зеленых стали действовать с большей самоотдачей.

- Невозможно переделать команду за пару недель! В матче против "Спартака" был виден настрой на игру, было желание, - сказал Гуренко. - Пришел новый тренер, изменились требования. При Семине у ребят появилась самоотдача. Невозможно научить играть лучше за столь короткое время. В те периоды, когда главным тренером "Локомотива" был Семин, команда всегда отличалась от других заряженностью на борьбу, силой воли, желанием побеждать.

В матче с "Ростовом" железнодорожники были недостойны поражения, им просто не повезло. Юрий Павлович справится. Это его клуб, его детище. Нужно потерпеть, все еще можно исправить. Я бы не сказал, что при Черевченко команда была сильнее. С возвращением Семина "Локо" вновь стал показывать более агрессивный футбол. "Локомотиву" предстоит встретиться с "Арсеналом", матч важен для железнодорожников, так как необходимо набирать очки. Тогда появится уверенность для того, чтобы идти дальше. (Любовь КОНЯЕВА)