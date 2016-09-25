Сергей Гуренко: "Локомотив" - детище Семина, он справится"

Бывший защитник "Локомотива" Сергей Гуренко выразил мнение, что железнодорожники не заслужили поражения в матче 8-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1). По его словам, с приходом Юрия Семина игроки красно-зеленых стали действовать с большей самоотдачей.
- Невозможно переделать команду за пару недель! В матче против "Спартака" был виден настрой на игру, было желание, - сказал Гуренко. - Пришел новый тренер, изменились требования. При Семине у ребят появилась самоотдача. Невозможно научить играть лучше за столь короткое время. В те периоды, когда главным тренером "Локомотива" был Семин, команда всегда отличалась от других заряженностью на борьбу, силой воли, желанием побеждать.
В матче с "Ростовом" железнодорожники были недостойны поражения, им просто не повезло. Юрий Павлович справится. Это его клуб, его детище. Нужно потерпеть, все еще можно исправить. Я бы не сказал, что при Черевченко команда была сильнее. С возвращением Семина "Локо" вновь стал показывать более агрессивный футбол. "Локомотиву" предстоит встретиться с "Арсеналом", матч важен для железнодорожников, так как необходимо набирать очки. Тогда появится уверенность для того, чтобы идти дальше. (Любовь КОНЯЕВА)
defender_8
Platinum 1991 выдал пособие для Семина. Ребята, хватит питать себя лозунгами. Пришла новая команда со своими неясными интересами. Если у Локо задача войти в тройку призеров, то она обречена на провал. в силу банальных причин. Семин - это не скорая помощь и не кризисный менеджер. Черевченко построил стратегию и малыми шагами шел к цели, но у нас феодальное отношение к тренерам и он ушел. Новый президент излучает радушие и глядя на его лицо уже представляешь Локо в финале Лиги чемпионов. На основании чего с именем Семина связывают грядущие победы? Он что, тренировал Ювентус или Челси? Он помолодел на 15 лет? Он сделал из киевского Динамо конфетку? Он поднял Мордовию на новый уровень? Увы, нет. У Локо нет прежних финансовых ресурсов, а это во многом определяет стратегию клуба. Бывший игрок Сергей Гуренко считает, что самоотдача, привитая Семиным, поможет клубу подняться. Но это слишком просто. Футбол нынче не тот. Я не верю в могущество Семина и никого не призываю следовать моим убеждениям. Для меня очень важными категориями являются порядочность и честность в работе с тренерами. Команда не обретет стабильность, если тренеров меняют один-два раза в сезон.
20:39 25 сентября
Platinum1991
СЕРГЕЙ ГУРЕНКО: "ЛОКОМОТИВ" - ДЕТИЩЕ СЁМИНА, ОН СПРАВИТСЯ". Однозначно! Желаем Палычу СПРАВИТЬСЯ и выправить СИТУАЦИЮ! Советую всем НЕ ПАНИКОВАТЬ и не катить на Палыча БОЧКУ с "мёдом"! Палыч принял Локомотив в разобранном футбольном СОСТОЯНИИ. НЕОБХОДИМО время, чтобы поставить игру Локомотиву. Самое главное НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ! Последние две игры Локомотив играл НЕПЛОХО, но подвели детские ошибки! Надо проводить работу над ошибками и не поверхностно, а с практической отработкой на поле этих моментов игры, приведшие к голам в ворота Локомотива! ЧЕМ НИЖЕ ПАДЕНИЕ, ТЕМ ВЫШЕ ВЗЛЁТ! Этот сезон для Локомотива пристрелочный! Самое главное не ПАНИКОВАТЬ, а спокойно и уверенно готовиться к новым играм с учётом допущенных ошибок. Необходимо на тренировке отрабатывать взаимодействие игроков при атакующих действиях с завершающим ударом по воротам! Берём видео предыдущей игры и от него отталкиваемся! Там всё видно хорошо над чем надо РАБОТАТЬ на тренировке! МЕТОДИКА тренировки предполагает ДЕТАЛЬНЫЙ разбор ошибок каждой игры! В этом плане эта работа в Локомотиве поставлена НЕВАЖНО, отсюда и результат! Надо игрока взять за руку и на поле показать его ошибки и действия по их устранению! А на словах это до игроков НЕ ДОХОДИТ! ОНИ тут же через минуту всё это ЗАБЫВАЮТ! То-то и ОНО! ТОЛЬКО практическая отработка на поле каждым игроком устранения ошибок помогает игрокам закрепить тренировочный материал в ГОЛОВЕ и стараться их больше НЕ ДОПУСКАТЬ. Уровень и класс команды определяется временем затраченным на тренировках! На ТРЕНИРОВКАХ!!! Для тренера Палыча это большое поле для творчества и СОЗИДАНИЯ футбола высшего качества, а НАГРАДА за футбольные ТРУДЫ не заставит себя ДОЛГО ждать и сторицей вернётся победами на футбольном поле. Вперёд Локомотив! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
19:34 25 сентября
Алый Дракон
Сначала прочитал заголовок как ""Локомотив" - днище Семина..." )) ...Долго думал после этого, что "оговорочка по Фрейду" )))
17:54 25 сентября