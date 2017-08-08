13:54 | Футбол — РФПЛ

Сергей Горлукович: "У "Зенита" в матче против "Спартака" залетело все"

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Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович отметил, что разгромное поражение красно-белых против "Зенита" (5:1) не является случайным. По его словам, в предыдущих матчах соперники москвичей имели достаточное количество моментов, но тогда подводила реализация.

– Играла одна команда. Какие тут вопросы? На мой взгляд, такой разгром не случайность.

– Почему?

– Уже в матчах с "Динамо" и "Краснодаром" соперники имели по шесть-семь моментов. Просто реализация подвела. А у "Зенита" все залетело. Когда-то это должно было случиться.

– По-вашему, "Спартак" подошел к сезону "разобранным"?

– Почему красно-белые выигрывали в прошлом сезоне? Команда была готова бежать все 90 минут, даже три тайма. Кроме того, Каррера убрал хаос в обороне. Поэтому "Спартак" и выступал стабильно. А сейчас… Играют так же, как при Аленичеве и Карпине в защите. Сзади – бардак! Отсюда и результат. В принципе, ничего еще не потеряно. Каждый новый чемпионат нужно начинать с нуля, с первого тура. Но, к сожалению, этого не произошло. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Горлуковича

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КОММЕНТАРИИ (6)
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takitak

SIZ170 ---===========--- да пенальти привёз тот кто стелился в подкате, нужды особо не было катиться в ноги Зе Луиша, но что было то было. В Европе за такое назначат в 95% случаев. В этом смысле матч имел хорошее судейство. Лично я, как болельщик Спартака с огромным стажем, понять не могу одного. Почему во всем разгромах при Каррере Спартак проигрывая первый тайм второй играл ещё хуже. Это не "супер" Зенит, это слабый Спартак. (Если я тут не прав, Зенит в лиге Европы дойдёт как минимум до полуфинала). Ведь это за год в 4-й раз. Крылья, Ростов, Арсенал, Зенит. Пора б начать как-то решать этот вопрос тренеру.

14:51

SIZ170

takitak========= формально повод был не спорю, до мяча не дотянулся, но скорее не бил по опорной ноге, а Луиш споткнулся о ногу

14:23

takitak

SIZ170 ---===========--- Спартака имел минимум 3 момента забить. Пенка справедлива. С любого повтора видно, что в опорную ногу Зе Луиша играл новичок Зенита, а мяч не задел вообще.

14:16

waleriy

В команду его: показал бы кузькину мать глушакову комброву и реброву.

14:13

takitak

Мне нравится мнение деда, правильно говорит, если в каждом матче та слабо играть в оборонительных действиях/построениях то разгромные матчи будут случаться. Нужно прикупить дельных игроков полузащиту и защиту.

14:13

SIZ170

.... если не считать перекладину и Шатов до мяча чутка не дотянулся)))..... а так то поросята от сухаря *уползли* с одобрения Вилкова)))

14:13