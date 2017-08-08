Сергей Горлукович: "У "Зенита" в матче против "Спартака" залетело все"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович отметил, что разгромное поражение красно-белых против "Зенита" (5:1) не является случайным. По его словам, в предыдущих матчах соперники москвичей имели достаточное количество моментов, но тогда подводила реализация.

– Играла одна команда. Какие тут вопросы? На мой взгляд, такой разгром не случайность.

– Почему?

– Уже в матчах с "Динамо" и "Краснодаром" соперники имели по шесть-семь моментов. Просто реализация подвела. А у "Зенита" все залетело. Когда-то это должно было случиться.

– По-вашему, "Спартак" подошел к сезону "разобранным"?

– Почему красно-белые выигрывали в прошлом сезоне? Команда была готова бежать все 90 минут, даже три тайма. Кроме того, Каррера убрал хаос в обороне. Поэтому "Спартак" и выступал стабильно. А сейчас… Играют так же, как при Аленичеве и Карпине в защите. Сзади – бардак! Отсюда и результат. В принципе, ничего еще не потеряно. Каждый новый чемпионат нужно начинать с нуля, с первого тура. Но, к сожалению, этого не произошло. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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