Сергей Горлукович: "У "Зенита" в матче против "Спартака" залетело все"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович отметил, что разгромное поражение красно-белых против "Зенита" (5:1) не является случайным. По его словам, в предыдущих матчах соперники москвичей имели достаточное количество моментов, но тогда подводила реализация.
– Играла одна команда. Какие тут вопросы? На мой взгляд, такой разгром не случайность.
– Почему?
– Уже в матчах с "Динамо" и "Краснодаром" соперники имели по шесть-семь моментов. Просто реализация подвела. А у "Зенита" все залетело. Когда-то это должно было случиться.
– По-вашему, "Спартак" подошел к сезону "разобранным"?
– Почему красно-белые выигрывали в прошлом сезоне? Команда была готова бежать все 90 минут, даже три тайма. Кроме того, Каррера убрал хаос в обороне. Поэтому "Спартак" и выступал стабильно. А сейчас… Играют так же, как при Аленичеве и Карпине в защите. Сзади – бардак! Отсюда и результат. В принципе, ничего еще не потеряно. Каждый новый чемпионат нужно начинать с нуля, с первого тура. Но, к сожалению, этого не произошло. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
- Валерий Карпин
- Дмитрий Аленичев
- Зенит СПб
- Сергей Горлукович
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Краснодар
- Массимо Каррера
takitak
SIZ170 ---===========--- да пенальти привёз тот кто стелился в подкате, нужды особо не было катиться в ноги Зе Луиша, но что было то было. В Европе за такое назначат в 95% случаев. В этом смысле матч имел хорошее судейство. Лично я, как болельщик Спартака с огромным стажем, понять не могу одного. Почему во всем разгромах при Каррере Спартак проигрывая первый тайм второй играл ещё хуже. Это не "супер" Зенит, это слабый Спартак. (Если я тут не прав, Зенит в лиге Европы дойдёт как минимум до полуфинала). Ведь это за год в 4-й раз. Крылья, Ростов, Арсенал, Зенит. Пора б начать как-то решать этот вопрос тренеру.
14:51
SIZ170
takitak========= формально повод был не спорю, до мяча не дотянулся, но скорее не бил по опорной ноге, а Луиш споткнулся о ногу
14:23
takitak
SIZ170 ---===========--- Спартака имел минимум 3 момента забить. Пенка справедлива. С любого повтора видно, что в опорную ногу Зе Луиша играл новичок Зенита, а мяч не задел вообще.
14:16
waleriy
В команду его: показал бы кузькину мать глушакову комброву и реброву.
14:13
takitak
Мне нравится мнение деда, правильно говорит, если в каждом матче та слабо играть в оборонительных действиях/построениях то разгромные матчи будут случаться. Нужно прикупить дельных игроков полузащиту и защиту.
14:13
SIZ170
.... если не считать перекладину и Шатов до мяча чутка не дотянулся)))..... а так то поросята от сухаря *уползли* с одобрения Вилкова)))
14:13