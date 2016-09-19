20:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Горлукович: "У Аленичева шансов вернуться в "Арсенал" больше, чем в "Спартак"

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Экс-футболист "Спартака" Сергей Горлукович прокомментировал первое интервью бывшего главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева после отставки.

– У него была возможность отработать хорошо, нужно было держаться ее, – подчеркнул Горлукович. – В одну реку можно не два, а четыре раза войти... Но кому-то это дано, а кому то – нет. Я слышал его фразу, мол, "я еще сделаю "Спартак" чемпионом". Но сейчас у него шансов вернуться в Тулу больше, чем в "Спартак". Но это дело самого Дмитрия, слушать ему никого не надо. (Иван ОРЕХОВ)

Дмитрий Аленичев: "Меня сплавляли? Не верю!"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Аленичеву нужно было брать в Спартак не Титова с Ананко, а Горлукавича, чтобы тот бил игроков.

20:49

EstMaza

Это да. В "Спартак" не надо вообще ему. Пусть лучше как футболист в памяти останется...

20:45

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