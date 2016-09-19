Сергей Горлукович: "У Аленичева шансов вернуться в "Арсенал" больше, чем в "Спартак"

Экс-футболист "Спартака" Сергей Горлукович прокомментировал первое интервью бывшего главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева после отставки.

– У него была возможность отработать хорошо, нужно было держаться ее, – подчеркнул Горлукович. – В одну реку можно не два, а четыре раза войти... Но кому-то это дано, а кому то – нет. Я слышал его фразу, мол, "я еще сделаю "Спартак" чемпионом". Но сейчас у него шансов вернуться в Тулу больше, чем в "Спартак". Но это дело самого Дмитрия, слушать ему никого не надо. (Иван ОРЕХОВ)

Дмитрий Аленичев: "Меня сплавляли? Не верю!"