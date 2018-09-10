Сергей Горлукович: "Терри до 40 лет может спокойно проходить пешком в РПЛ"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович с интервью "СЭ" высказался о перспективах Джона Терри в российской премьер-лиге (РПЛ). 8 сентября красно-белые подписали контракт с 37-летним защитником на 9 месяцев с возможностью продления.

– Не обидно, что в "Спартаке" сейчас не нашлось внутреннего резерва, нет молодых центральных защитников?

– Не знаю, чем руководствуются в клубе. То приглашают человека, который… Как бы помягче выразиться. Короче, которого дисквалифицировали на два года за употребление запрещенных препаратов (Романа Еременко. - Прим. "СЭ"). Теперь зовут того, кому скоро исполнится 38 лет. Зачем? С другой стороны, в нашем чемпионате с его черепашьими скоростями оба худшими точно не станут. Правда, при одном условии – если обойдутся без травм и хорошо себя подготовят к матчам.

– Как, на ваш взгляд, Джон будет смотреться в РПЛ?

– Ха! Ну он же не поехал в Германию, Италию, Испанию, отправился к нам – в чемпионат пешеходов. В России Терри сможет стоять, особо не двигаться и с его опытом читать игру. При должном отношении к делу ни в коем случае здесь не потеряется! Если ему здоровье позволит, может и до 40 спокойно проходить пешком в нашей лиге. И вообще будет лучшим!

Супертрансфер "Спартака". Терри летит в Россию