17:33 | Футбол — РФПЛ

Сергей Горлукович: "Спартак" теперь может побороться за золото. "Зенит" пока сыроват"

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Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) отметил, что красно-белые могут вернуться в борьбу за чемпионство. По его словам, лидеры премьер-лиги сбавили обороты.

 
Вторник. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Севилья&quot; - 5:1 Болельщики красно-белых увидели один из лучших матчей клуба в Лиге чемпионов.Сергей Горлукович: "Вернулся чемпионский "Спартак"

– После поражения от "Локомотива" (3:4) вы констатировали: у России будет новый чемпион.

– Вы знаете, а сейчас появилась надежда на чемпионство. "Спартак" показывает, что ничего, оказывается, пока не растерял. Подопечные Карреры постепенно прибавляют. Признаюсь, думал, "Зенит" и "Локо" оторвутся от остальных. Но, получается, никто не может пройти эту дистанцию ровно. "Локо" проигрывает Уфе, "Зенит" – Туле. Конкуренты притормозили. "Спартаку" по силам теперь побороться за золото.

– "Зенит" еще сырой?

– Конечно, пока сыроват. Нужно понимать, что в команде много легионеров. Нужно время, чтобы до конца сыграться. Поэтому, не исключаю, что осечки у питерцев еще будут. А вот "Спартак", похоже, преодолел свои неудачи. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Drek

О том, что Спартак может побороться с Зенитом, можно будет только после их очной встречи.Возрождение, настоящее Спартака произойти может очень скоро, в Севилье.Любой исхд предстоящего матча, кроме ответного разгрома, можно будет оценивать, как позитив.Многие бывшие спартаковцы говорят о том, что имела место недооценка Спартака испанцами. Игроки молодцы, очень прекрасно этим воспользовались, плюс удача.

17:45