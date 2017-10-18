Сергей Горлукович: "Спартак" теперь может побороться за золото. "Зенит" пока сыроват"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) отметил, что красно-белые могут вернуться в борьбу за чемпионство. По его словам, лидеры премьер-лиги сбавили обороты.

– После поражения от "Локомотива" (3:4) вы констатировали: у России будет новый чемпион.

– Вы знаете, а сейчас появилась надежда на чемпионство. "Спартак" показывает, что ничего, оказывается, пока не растерял. Подопечные Карреры постепенно прибавляют. Признаюсь, думал, "Зенит" и "Локо" оторвутся от остальных. Но, получается, никто не может пройти эту дистанцию ровно. "Локо" проигрывает Уфе, "Зенит" – Туле. Конкуренты притормозили. "Спартаку" по силам теперь побороться за золото.

– "Зенит" еще сырой?

– Конечно, пока сыроват. Нужно понимать, что в команде много легионеров. Нужно время, чтобы до конца сыграться. Поэтому, не исключаю, что осечки у питерцев еще будут. А вот "Спартак", похоже, преодолел свои неудачи. (Виталий АЙРАПЕТОВ)