Сергей Горлукович: "Спартак" статус "народного" лет как пятнадцать потерял"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович в интервью стал гостем авторской программы Александра Львова "Начистоту". По его словам, красно-белые потеряли статус народной команды.

Львов: – Нет ощущения, что "Спартак" из народной команды превращается в "антинародную"? Мат в адрес вчерашнего героя и капитана Глушакова, уход болельщиков до конца матча с "Арсеналом", полупустые трибуны на встрече с "Уралом", скандал с увольнением Пилипчука… В наши с вами спартаковские времена я что-то такого не припомню, хотя в команде тоже не всегда все шло гладко.

Горлукович: – К сожалению, "Спартак" статус "народного" лет как пятнадцать потерял. Поменялось многое и в структуре клуба. А началось все с того, как в нем появился богатый хозяин. Ведь до этого "Спартаком" и как тренер, и как президент руководил Олег Иванович Романцев. Вот тогда команда по праву считалась народной. И по отношению к ней болельщиков, и, главное, по стилю игры, для которой Иваныч умел находить все новые и новые краски. А все беды "Спартака" начались с того момента, когда это прекратилось.

– Ясно, что за игру отвечает тренер. А, кто тогда отвечает за обстановку в команде?

– Только тренер. Все остальное: инфраструктура клуба, финансы, исполнение контрактов – это уже хозяин.

Полностью интервью Горлуковича - здесь