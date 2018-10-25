Сергей Горлукович: "Никакой заслуги Аленичева в чемпионстве "Спартака" не было"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович в интервью "СЭ" отметил, что чемпионство красно-белых - полностью заслуга Массимо Карреры. В понедельник италянец был уволен со своего поста.

– Читали интервью Олега Романцева в "СЭ"?

– Нет.

– Тогда процитирую вашего бывшего тренера: "Считал, и сейчас считаю – назначение Карреры на должность главного тренера было ошибкой. А выигрыш чемпионского золота – это заслуга Аленичева, который готовил команду к сезону".

– Не согласен. Какая еще заслуга Аленичева? Чемпионство "Спартака" – достижение именно Карреры прежде всего. При Аленичеве команда играла всего 70 минут. А оставшиеся 20 ее просто "возили". Без разницы – что дома, что на выезде. "Спартак" при Аленичеве в концовке просто не вылезал из своей штрафной. О чем вы? Поднимите все матчи и посмотрите их.

– Еще одна претензия Романцева к Каррере: "А вот то, что за два года итальянец освоил великий и могучий на уровне "спа-си-бо" и "как де-ля?", просто поражает. Это как же надо не уважать страну и тех, с кем ты в ней работаешь, чтобы общаться с ними через переводчика?"

– Ну вот это уже вопрос к руководству "Спартака". Видимо, не поставили такого условия тренеру. В Европе, например, иностранцу нужно учить язык страны, в которой он работает. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Сергея Горлуковича