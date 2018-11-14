Сергей Горлукович: "Может, Федун в следующие 15 лет еще раз с тренером угадает?"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович стал гостем авторской программы Александра Львова "Начистоту". Он рассказал, какой тренер нужен красно-белым.

– То, что происходит со "Спартаком" сейчас сильно удивило?

– Если честно, то к этому шло. А почему – это проблемы Федуна.

– То есть, Леонид Арнольдович вовремя не вмешался?

– Да, в нужный момент не вмешался, не разрулил ситуацию. А для этого ведь и нужен президент, чтобы чувствовать, когда нужно, что-то исправить. К тому же, как я сказал ранее, "Спартак", видимо, и не планировал продлевать контракт с Каррерой. Похоже, ждали, что команда вновь станет первой или выйдет в Лигу чемпионов? Если бы Каррера закончил сезон 2017/18 золотым или пробился бы в Лигу чемпионов, кто бы рискнул его уволить? Болельщики бы не позволили!

– Болельщики и сейчас пытались его отстоять.

– Но ведь Карреру все-таки уволили.

– Какой тренер нужен "Спартаку" сейчас?

– Наверное, который сумеет навести порядок внутри клуба, установит рабочую атмосферу.

– А как здесь угадать с правильной кандидатурой?

– Ну, Федун угадал один раз за 15 лет, может, в следующие 15 еще угадает?

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