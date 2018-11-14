Сергей Горлукович: "Лучше бы Каррера девушек целовал – намного приятней было бы смотреть"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович стал гостем авторской программы Александра Львова "Начистоту". Он объяснил, почему болельщики красно-белых так тепло провожали Массимо Карреру, отправленного в отставку с поста главного тренера.

– А вас не удивили демонстрации болельщиков, которые сопровождали уход Карреры? Так пятнадцать лет назад не провожали Романцева, девять раз приводившего команду к чемпионству.

– Думаю, к победам Романцева настолько привыкли, что их воспринимали, как должное. А Каррера вернул болельщикам золото шестнадцать лет спустя! Отсюда такие эмоции. Может быть, этим болельщики хотели выразить недовольство не только увольнением Карреры, но и клубной политикой Федуна.

– Но ведь есть футбольный закон – выигрывает команда, а проигрывает тренер.

– Еще раз повторюсь – за все, что происходит с командой на поле и за его пределами, отвечает только тренер. Но болельщиков настолько ослепила эта победа 16-летней давности, что они хотели подчеркнуть – теряя Карреру, мы теряем надежду! По тому, как Федун расставался с итальянцем, мне показалось, что между ними не было полного взаимодействия.

– Мне лично Каррера еще запомнится и тем, как он целовал покидающих поле футболистов. Признаюсь, таких горячих наставников я не встречал. Очень трогательно!

– Лучше бы он девушек целовал – намного приятней было бы смотреть!

– Это уже перебор. А если жена по телевизору увидит?

– Вот это уже проблема (смеется).

Полностью интервью Горлуковича - здесь