Сергей Горлукович: "Как можно было продлить контракт с Глушаковым на три года? Ему же почти 30 лет было"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович в интервью "СЭ" отметил, что главным фактором того, что полузащитник Денис Глушаков был отправлен в молодежный состав команды, стала игра футболиста. По его словам, капитан снизил требования к себе после чемпионского сезона.

– Как вам видится ситуация с Глушаковым? Вот что про полузащитника вчера сказал Каррера: "Если потом наши отношения ухудшились, то это произошло не из-за меня. Я спокоен относительно того, как действовал. Его отстранение из первой команды не связано с моим личным отношением или с его лайками"

– А что я могу добавить? Конечно, дело не в лайках. А прежде всего в игре Глушакова. Если человек не попал на чемпионат мира, о чем тут рассуждать? Причем здесь лайки? Денис не показывал даже 20 процентов от того, что демонстрировал в чемпионский сезон.

– Снизил требования к себе?

– Да – и эта ситуация меня сильно удивляет. Как можно было продлить контракт с Глушаковым на три года? Такое возможно только у нас. Ему же почти 30 лет было. Чего в итоге этим клуб добился? Человека практически не видно на поле после чемпионства. Я же по факту говорю. Так? Для Карреры было важно, как играет Глушаков. Если не тянет, почему тренер должен ставить его в состав? Качество футбола – главный показатель произошедшего. Чего тут гадать и выдумывать? (Виталий Айрапетов)

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