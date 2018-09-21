Сергей Горлукович: "Как Глушаков поможет "Спартаку"? Он медленнее ветеранов, которые спешат попить пиво после игры"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович считает, что Денис Глушаков сейчас не готов играть за основу красно-белых.

– Отсутствие Глушакова могло сказаться на игре москвичей в Австрии?

– Да какое там? Ну вы чего? Команда два года выезжает на Глушакове что ли? Да, где-то он помог, что-то забил. Но это же не "Армавир", а "Спартак", у которого огромный бюджет. Нет Глушакова – значит, должен играть другой. Какая разница?

– А как же харизма Глушакова?

– Чего? Разве он в этом сезоне что-то показывает? Играет как ветеран.

– В смысле?

– Ветераны и то быстрее двигаются, чтобы пивка поскорее попить после игры. Чего о нем сейчас вспоминать?

– Глушаков, вроде бы, поддержал в социальных сетях актера Дмитрия Назарова, который выступил против Карреры.

– Ну я не знаю... Если это правда, то заниматься такими вещами в его возрасте – это говорит об отсутствии интеллекта. Карреру на руках носили, когда он сделал команду чемпионом. А теперь итальянец виноват в том, что Глушаков не попадает в основу? Бред какой-то. (Виталий Айрапетов).

Ранее футболист был отстранен от работы с командой за лайк поста с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры, а также попал в семейный скандал: жена обвинила его в измене и избиении.

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