Сергей Горлукович: "Грубейшие ошибки в обороне, беспорядок, хаос. Но Карреру надо было оставлять"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера мог доработать в команде, по крайней мере, до зимы. По его словам, большой проблемой спартаковцев было то, что игра стала похожей на ту, которая была до итальянца.

– Как вы восприняли отставку Карреры?

– Я говорил, что ему надо было дать время, по крайней мере, до зимней паузы. В "Спартаке" решили расстаться сейчас…

– Преждевременно?

– Да ведь ничего страшного по результатам не происходило! Ну проиграли дома Туле. Неприятно, конечно, но не катастрофа. Потом в двух матчах подряд победили бы, и все успокоились бы. Другое дело, что качество футбола падало. По сравнению с чемпионским сезоном.

– Главные вопросы к Массимо по игре?

– Все стало возвращаться к тому, что происходило до итальянца. Грубейшие ошибки в обороне, беспорядок, хаос. К этому все сейчас опять и пришло… Причем при Каррере даже в чемпионском сезоне футбол красно-белых не вызывал у меня каких-то восторгов. Но, надо признать, ему удалось сделать несколько правильных вещей. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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