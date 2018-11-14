Сергей Горлукович: "Глушакова отправили в дубль только из-за спортивных показателей"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович стал гостем авторской программы Александра Львова "Начистоту". По его словам, полузащитник Денис Глушаков был отправлен в дубль красно-белых по спортивным соображениям.

– Вы не так давно сказали, что Глушакова сослали в дубль только потому, что он стал плохо играть.

– А разве нет? Для меня это основная причина. Какие еще доводы?

– В полуфинале Кубка России с "Тосно" Глушаков действительно сыграл неудачно. Но ведь в той встрече не проявил себя и Фернанду, за которого, кстати, заплатили больше, чем за россиянина. Бразильца почему-то в дубль не отправили…

– С "Тосно", считаю, Глушаков сыграл на своем уровне. Да, не использовал свои моменты. Но такое бывает. Его в дубль отправили не из-за той игры.

– Может быть, он зря взял вину на себя после того поражения в полуфинале?

– Не знаю. Он не был худшим на поле. Но как капитану команды ему в целом следовало осторожнее вести себя в интернете, не писать некоторых вещей. Надо думать, что ты говоришь.

– Согласитесь, ссылка капитана в дубль – слишком крутая мера?

– Повторяю, его в дубль отправили только из-за спортивных показателей. Не потому, что появилось какое-то видео в интернете. Прежде всего, тренера интересует то, что человек показывает на футбольном поле.

Полностью интервью Горлуковича - здесь