Сергей Горлукович: "Если "Спартак" увезет из Хабаровска одно очко, это станет большим успехом"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович не верит в победу красно-белых над "СКА-Хабаровск" в матче 8-го тура чемпионата России. По его словам, у команды очень плохая игровая дисциплина.
– А ведь теперь предстоит не самый простой вылет в Хабаровск.
– Могу сказать одно. Если спартаковцы увезут оттуда хотя бы одно очко, это станет для них большим успехом.
– Как-то не верите вы в преображение народной команды.
– А где основания? С такой игровой дисциплиной, которая была у них в первых семи турах, на что можно рассчитывать? Так что ничья будет для них неплохим результатом. Короче, доигрались... (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Chibisov
Если просто своё очко пищевик увезёт из Хабаровска будет успехом)))
20:26