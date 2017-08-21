Сергей Горлукович: "Если "Спартак" увезет из Хабаровска одно очко, это станет большим успехом"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович не верит в победу красно-белых над "СКА-Хабаровск" в матче 8-го тура чемпионата России. По его словам, у команды очень плохая игровая дисциплина.

– А ведь теперь предстоит не самый простой вылет в Хабаровск.

– Могу сказать одно. Если спартаковцы увезут оттуда хотя бы одно очко, это станет для них большим успехом.

– Как-то не верите вы в преображение народной команды.

– А где основания? С такой игровой дисциплиной, которая была у них в первых семи турах, на что можно рассчитывать? Так что ничья будет для них неплохим результатом. Короче, доигрались... (Виталий АЙРАПЕТОВ)