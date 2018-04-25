19:55 | Футбол — РФПЛ

Сергей Горлукович: "Если Промес не уедет в Европу, его затянет в наше болото"


Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович уверен: летом нападающему красно-белых Квинси Промесу нужно обязательно уезжать в Европу. В текущем сезоне форвард забил 20 голов и отдал 11 передач в 35 матчах во всех турнирах.

– Что происходит с Промесом? Способен ли он вытаскивать сложные игры?

– Сейчас он проводит очень слабый отрезок. Очень блеклый. Если Промес не уедет в Европу, то его затянет наше болото. Деградирует. Он многое сделал для "Спартака! Надо уезжать в Европу! Иначе… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Горлуковича

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