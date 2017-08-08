Сергей Горлукович: "Если Глушаков не хочет выполнять требования Карреры, его надо посадить на скамейку и продавать"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович допускает, что в команде сейчас не очень хороший климат. Он считает, что полузащитник Денис Глушаков не должен диктовать свои условия при продлении контракта.
– Допускаете, что внутри команды не все хорошо с микроклиматом? Периодически пишут о том, что Глушаков не может договориться с клубом о новом контракте.
– Сложно сказать. Но если Глушаков, допустим, не хочет выполнять требования Карреры, нужно посадить его на скамейку и продавать.
– Продавать?
– Ну а что? Человек за 30 лет провел более-менее всего один хороший сезон. И что – он будет диктовать теперь условия? На скамейку его! Или продать, а какие еще варианты? Только так, если хочешь навести порядок. Год прошел – забудь. Живи по-новой, выкладывайся. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Andrey6201
Горлукович, в отличие от Глушака, не требовал себе улучшения в разы контракта после единственного более-менее удачного сезона. Чемодан-вокзал-Миллерово
15:15
tagov
Горлукович сам не был образцом футбольных талантов. Его плюсы - неуступчивость и железный авторитет. У Глушакова плюсы в той же области. Но Серегу из Спартака не гнали за пару неудачных игр )
15:10
mikeV
Интересно, это у Горлуковча с головой плохо, или журналисты переврали?
14:42