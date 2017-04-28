Сергей Горлукович: "ЦСКА не хватает наконечника уровня Вагнера"

Гостем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал бывший защитник "Спартака" и сборной России Сергей Горлукович. По мнению ветерана, причиной трудностей в игре ЦСКА является нехватка забивных форвардов вроде Вагнера Лав.
– Гончаренко для ЦСКА удачный выбор?
– Гинеру виднее. Новому тренеру сложнее в том плане, что в атаке сейчас нет наконечника такого уровня, как Вагнер. Или хотя бы Мусы. Хотя пару матчей подряд забивает Витинью. Но, думаю, Евгений Леннорович разберется. По мне, это лучший президент за всю историю российского футбола.
pussykitty
Горлукович - это недоразвитая особь рода Бубновых, которые тычут пальцем в небо, как с прогнозами ЦСКА-Локомотив, или проговаривают прописные истины. Что ж вы такие умные на пару с Бубном тренерами не стали? Воздвух сотрясать много ума не нужно.
09:58