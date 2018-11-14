Сергей Горлукович: "Боккетти не соответствует "Спартаку" уже года два"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович стал гостем авторской программы Александра Львова "Начистоту". По его словам, уровень защитника Сальваторе Боккетти не соотвествует красно-белым.

– Как отнеслись к тому, что Каррера стал в такой сложный момент доверять молодежи?

– За это итальянцу нужно сказать "спасибо". Хотя выпускать молодых ребят – большой риск. Но если бы опытные лидеры держали свой уровень, молодых на поле было бы гораздо меньше. Мне вообще кажется, что молодые футболисты должны больше играть в Лиге Европы, а вот в чемпионате надо делать ставку на проверенных исполнителей.

– Как вам эксперимент с переводом Боккетти на позицию опорника?

– Это безобразие. Он даже на позиции центрального защитника не всегда стабилен. По большому счету, итальянцу нужно искать новый клуб. Сальваторе сам дает понять, что не тянет уровень "Спартака". Почему его держат в клубе – тоже вопрос.

– В "Рубине" он играл интереснее?

– Намного. На мой взгляд, по уровню игры Боккетти не соответствует красно-белым уже года два.

Полностью интервью Горлуковича - здесь