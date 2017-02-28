Сергей Горьков: "ВЭБ является финансовым плечом для многих инфраструктурных проектов России"

Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи президент ЦСКА Евгений Гинер и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков подписали соглашение по развитию партнерских отношений. В рамках подписанного документа домашний стадион красно-синих получит название "ВЭБ Арена".
– Внешэкономбанк является финансовым плечом для многих инфраструктурных проектов нашей страны, и мы считаем, что такое продвижение нашего бренда, как присвоение арене ЦСКА названия "ВЭБ Арена", создаст правильную ассоциацию у всех посетителей этого спортивного объекта с основной миссией Банка развития, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Горькова.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/pressa/novyy-stadion-professionalnogo-futbolnogo-kluba-cska-poluchit-nazvanie-veb-arena/