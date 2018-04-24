Сергей Герасимец: "То, что натворил "Спартак" за последние две недели, не укладывается в голове"

Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Герасимец оценил шансы претендентов на второе место в чемпионате России, которое дает прямую путевку в Лигу чемпионов.

За три тура до окончания турнира РФПЛ у занимающего вторую строчку ЦСКА 51 очко, у "Спартака" – 50, у "Зенита" – 49, у "Краснодара" – 47.

– Кто, на ваш взгляд, возьмет серебро?

– С одной стороны, "Спартак", уступив "Тосно" в Кубке, убил интригу в борьбе за шестое место, которое могло бы дать путевку в Лигу Европы. А, с другой, своими поражениями в чемпионате красно-белые закрутили интригу в премьер-лиге. Так что сейчас крайне сложно дать достоверный прогноз. Но ближайший тур процентов на пятьдесят прояснит ситуацию. Ключевой станет, естественно, встреча между "Зенитом" и ЦСКА. И мне кажется, что у армейцев выше шансы стать вторыми.

– То есть красно-синие победят на выезде?

– А москвичам не обязательно именно выигрывать, достаточно сделать ничью. Но даже в случае их поражения надо учитывать, что "Зениту" предстоит крайне сложный матч с "Локомотивом". Тогда как у ЦСКА соперники останутся попроще. Но я думаю, что армейцы не уступят в Питере.

– Но если у них не получится взять три очка на Неве, ЦСКА может обойти "Спартак". У которого к тому же самый легкий график на финише среди всех претендентов на вторую строчку.

– Вы же видите, как он "легкий". "Урал" и "Ахмат" тоже считались проходными соперниками. Поэтому и считаю, что вторым станет ЦСКА.

– А про "Зенит" что скажете?

– Для прямого выхода в Лигу чемпионов команде необходимо выиграть все оставшиеся встречи, плюс "Спартак" не должен набрать максимум очков. То есть шансы у питерцев невелики, дай Бог хоть третьими финишировать. Правда, не известно чего ждать от красно-белых. То, что они натворили за последние две, не укладывается ни в одной футбольной голове. Еще вчера команду называли первым претендентом на золото, а сейчас она может даже в тройку не попасть. Это парадокс. Ну а самую стабильную и качественную игру сейчас показывают армейцы, поэтому их и отмечаю. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)