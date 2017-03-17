Сергей Герасимец: "Тимощук поможет преодолеть недопонимание в "Зените"

Бывший нападающий "Зенита" Сергей Герасимец заявил, что Анатолий Тимощук, который ранее был заявлен в тренерский штаб петербургского клуба, сможет повторить путь Сергея Семака. Семак в текущем сезоне работает главным тренером "Уфы", а начинал тренерскую карьеру в "Зените".

– Тимощук обладает огромным авторитетом и в клубе, и среди болельщиков, – сказал Герасимец. – Думаю, если в команде и есть какое-то недопонимание, Анатолий поможет его преодолеть. К тому же почему бы экс-капитану "Зенита" не повторить путь Сергея Семака. Стартовая площадка у него лучше не придумаешь! (Артем РЯБОВОЛ)