Сергей Герасимец: "Семак - свой в доску, он пришел в "Зенит" пахать, а не отбывать номер"

Экс-форвард "Зенита" Сергей Герасимец в интервью "СЭ" отметил, что назначение Сергея Семака в качестве нового главного тренера команды должно положительно сказаться на будущем клуба.

- Зинедин Зидан имел какой-то маломальский опыт в тренерской работе до того, как возглавить "Реал"? Так что отсутствие опыта - не показатель, - отметил Герасимец. - Многие забыли, что Семак работал помощником в тренерском штабе "Зенита", самостоятельно руководил командой в еврокубковой игре, провел отличный сезон в "Уфе". Семак - это личность. В трех разных клубах он был чемпионом России, играл в ПСЖ, за плечами громадный опыт. Семак - многодетный отец, это человек, которому можно доверить серьезное дело. Он свой в доску - придет в "Зенит" работать, а не отбывать номер как Луческу и Манчини. Семак был пахарем и тружеником на поле, так же и в тренерском цехе он будет работать. Руководство клуба должно ему помочь, так что у Семака все должно получиться. (Игорь НОВИКОВ)

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