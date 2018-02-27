Сергей Герасимец: "Кришито - не Халк, на его позицию можно найти футболиста"

Бывший футболист "Зенита" Сергей Герасимец прокомментировал заявление Доменико Кришито о том, что он после окончания контракта покинет Петербург.

– Насколько серьезной может стать потеря Кришито для "Зенита"?

-Что сейчас говорить об этом говорить… Он сделал такое заявление, имея на то полное право. Кришито отдал "Зениту" семь лет. В его возрасте многое зависит от пожеланий семьи. Будет ли его уход потерей? Думаю, "Зенит" – не тот клуб, который должен зависеть от одного игрока. К тому же это все-таки не Халк. На его позицию можно приобрести футболиста.

– Получится ли у Набиуллина заменить итальянца?

– Скорее всего, летом "Зенит" будет искать игрока на эту позицию.

– Чем вам запомнился Кришито?

-В первую очередь это хорошие подключения в атаку и острые передачи с левой ноги. Он показывал это при всех тренерах, с которыми работал. Кришито относится к тем футболистам, которые, являясь защитниками, больше запоминаются своими действиями впереди. Он забивал много красивых голов и неоднократно делал передачи, с которых Кокорин и Дзюба забивали мячи. Запомнился итальянец и своим отношением к делу. Он профессионал, которого во многом именно за это полюбили болельщики. Неслучайно его выбрали капитаном. Жаль, что Доменико покинет Питер, но он имеет на это право. Кришито отдал "Зениту" лучшие футбольные годы и заслуживает только благодарности. (Артем РЯБОВОЛ)

Доменико Кришито: "Не буду продлевать контракт с "Зенитом" и вернусь в Италию"