Сергей Герасимец: "Игроки, которые полностью не отдаются в матчах за "Зенит", должны его покинуть"

Бывший нападающий "Зенита" Сергей Герасимец в интервью "СЭ" заявил, что кандидат на пост тренера сине-бело-голубых Сергей Семак способен справиться и построить команду.

– Как относитесь к возможному назначению Семака на пост тренера "Зенита"? – вопрос Герасимцу.

– Положительно. Но я не понимаю очередности: почему, если не пришел Сарри, могут назначить Семака? Думаю, после неудачного опыта с иностранным специалистом, у Семака должно получиться. Он может справиться с ворохом проблем.

– Если назначат Семака, то игроки будут биться "за тренера". Не так ли?

– Футболисты должны биться не "за тренера", хотя это выражение я понимаю. В первую очередь они должны биться за имя и честь города. Главный тренер должен создать атмосферу, при которой игроки не будут выбирать матчи, где можно играть в полную силу, а где – вполсилы. Те, кто не отдаются клубу полностью, должны быть из него убраны. (Артем РЯБОВОЛ)