Сергей Герасимец: "Есть сомнения, что Дзюба и Шатов сейчас где-то адаптируются"

Бывший футболист "Зенита" Сергей Герасимец прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов могут быть не вызваны на первый сбор сине-бело-голубых, который пройдет в ОАЭ. По его словам, оба футболиста не готовы к возобновлению сезона.
После прихода Роберто Манчини на должность главного тренера клуба из Петербурга эти игроки потеряли твердые места в стартовом составе.
– С чем может быть связано возможное отсутствие Дзюбы и Шатова в списке футболистов, вызванных Роберто Манчини на первый сбор "Зенита"? – вопрос Герасимцу.
– Это связано с тем, что главный тренер больше на них не рассчитывает. С чем еще это может быть связано?
– Можно ли сказать, что это одни из главных претендентов на выход?
– Честно говоря, все вопросы по двум этим футболистам нужно было решать еще до новогодних праздников. Уже через месяц у "Зенита" первая игра после паузы и очевидно, что Дзюба и Шатов к ней не готовы. Вероятно, будут идти переговоры, поэтому пока рано делать окончательные выводы, однако с высокой долей вероятности футболисты покинут команду.
– В числе главных претендентов на обоих игроков называют "Краснодар". Насколько это реально и можно ли сказать, что этот вариант устроит обе стороны?
– "Зенит" этот вариант устроит полностью. Если футболисты могут быть не вызваны на сбор, значит тренер в них не нуждается. А держать в глубоком запасе футболистов сборной, пусть и бывших, попросту нерентабельно. Насколько такой расклад устроит "Краснодар", пока непонятно. Это покажут только сезон и игры. Но у меня есть сомнения, что сейчас Дзюба и Шатов адаптируются где–либо. (Артем РЯБОВОЛ)
Нефилим
Дзюба нафиг не нужен никому, а Шатова в любой команде РФПЛ видеть будут рады.
02:55
баламошка
Дзюба в зоопарке адаптируется.
18:48 12 января
anhora
Оба погнались за деньгами в своё время...
18:38 12 января
ymovan
Шатов во времена Луческу все давал интервью, что Луческу его гнобит и не дает играть, а он Шатов всегда в хорошей форме... Пришел Манчини и вообще выкидывает Шатова из команды. Значит прав был Луческу, что Шатов не игрок приличного уровня, но с Луческу тогда не соглашались...
18:20 12 января