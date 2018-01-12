Сергей Герасимец: "Есть сомнения, что Дзюба и Шатов сейчас где-то адаптируются"

Бывший футболист "Зенита" Сергей Герасимец прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов могут быть не вызваны на первый сбор сине-бело-голубых, который пройдет в ОАЭ. По его словам, оба футболиста не готовы к возобновлению сезона.

После прихода Роберто Манчини на должность главного тренера клуба из Петербурга эти игроки потеряли твердые места в стартовом составе.

– С чем может быть связано возможное отсутствие Дзюбы и Шатова в списке футболистов, вызванных Роберто Манчини на первый сбор "Зенита"? – вопрос Герасимцу.

– Это связано с тем, что главный тренер больше на них не рассчитывает. С чем еще это может быть связано?

– Можно ли сказать, что это одни из главных претендентов на выход?

– Честно говоря, все вопросы по двум этим футболистам нужно было решать еще до новогодних праздников. Уже через месяц у "Зенита" первая игра после паузы и очевидно, что Дзюба и Шатов к ней не готовы. Вероятно, будут идти переговоры, поэтому пока рано делать окончательные выводы, однако с высокой долей вероятности футболисты покинут команду.

– В числе главных претендентов на обоих игроков называют "Краснодар". Насколько это реально и можно ли сказать, что этот вариант устроит обе стороны?

– "Зенит" этот вариант устроит полностью. Если футболисты могут быть не вызваны на сбор, значит тренер в них не нуждается. А держать в глубоком запасе футболистов сборной, пусть и бывших, попросту нерентабельно. Насколько такой расклад устроит "Краснодар", пока непонятно. Это покажут только сезон и игры. Но у меня есть сомнения, что сейчас Дзюба и Шатов адаптируются где–либо. (Артем РЯБОВОЛ)

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