20:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Галицкий: "Вот этот стадион победил, посмотрите"

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Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий прокомментировал итоги конкурса на звание лучшего стадиона 2016 года. "Арена Краснодар" стала третий по итогам голосования жюри. Победитель конкурса стал английский "Лондон Стэдиум". Второе место занял стадион "Бешикташа". Определяет лучших жюри, состоящее из пяти архитекторов.

"Вот этот стадион победил, посмотрите", – написал Галицкий в "Твиттере".

Позднее руководитель "быков" удалил свое сообщение.

Стадион "Краснодара" – 3-й в рейтинге лучших арен 2016 года //
Стадион "Краснодара" – в числе претендентов на звание лучшего в мире

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

впрочем, понять Арутюняна можно, всё-таки прокатили его с ЧМ-2018. так что теперь никогда не отобьёт постройку стадиона.

21:06

shpasic

зависть, говорят, плохое чувство)

20:57

баламошка

Красивая тарелочка, хочется её борщом тарасовским наполнить.

20:54

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