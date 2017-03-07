Сергей Галицкий: "Вот этот стадион победил, посмотрите"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий прокомментировал итоги конкурса на звание лучшего стадиона 2016 года. "Арена Краснодар" стала третий по итогам голосования жюри. Победитель конкурса стал английский "Лондон Стэдиум". Второе место занял стадион "Бешикташа". Определяет лучших жюри, состоящее из пяти архитекторов.

"Вот этот стадион победил, посмотрите", – написал Галицкий в "Твиттере".

Позднее руководитель "быков" удалил свое сообщение.

Хотя нет,я ошибся! Судя по победителю они и картинок не видели:) Nothing personal:) pic.twitter.com/DBmsq0noG0 – Арам Фундукян (@fundukyan) 7 March 2017

Стадион "Краснодара" – 3-й в рейтинге лучших арен 2016 года //

Стадион "Краснодара" – в числе претендентов на звание лучшего в мире