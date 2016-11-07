22:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Галицкий: "У Крицюка нет травмы, он плохо себя почувствовал"

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Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал, что вратарь команды Станислав Крицюк, который был заменен по ходу матча 13-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (3:3), плохо себя чувствовал еще в раздевалке. Галицкий добавил, что также недомогание испытывали Ари и Юрий Газинский.

– Он плохо чувствовал себя целый день. Газинский, Ари тоже были больны – у нас целая эпидемия, – сказал Галицкий в эфире передачи "8-16". – Надо было не выходить на этот матч. Ему стало плохо еще в раздевалке. Это не физическая травма. Крицюк нас столько выручал, что пришло время и ему ошибиться.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур

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