Сергей Галицкий: "У Крицюка нет травмы, он плохо себя почувствовал"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал, что вратарь команды Станислав Крицюк, который был заменен по ходу матча 13-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (3:3), плохо себя чувствовал еще в раздевалке. Галицкий добавил, что также недомогание испытывали Ари и Юрий Газинский.

– Он плохо чувствовал себя целый день. Газинский, Ари тоже были больны – у нас целая эпидемия, – сказал Галицкий в эфире передачи "8-16". – Надо было не выходить на этот матч. Ему стало плохо еще в раздевалке. Это не физическая травма. Крицюк нас столько выручал, что пришло время и ему ошибиться.