Сергей Галицкий: "Такая нелюбовь к нашему чемпионату – это странно"

Президент и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий в эфире передачи 8-16 на телеканале "Наш футбол" признал, что клубам сложно много заработать в Лиге Европы. При этом он подчеркнул, что выступление в еврокубках позволяет сравнить себя с представителями других стран, показав, что наш чемпионат им ни в чем не уступает.

– Выступление в Лиге Европы – насколько маркетинговая задача? Насколько она может помочь "Краснодару" в финансовом смысле?

– Заработок в Лиге чемпионов и Лиге Европы – это совершенно разные вещи. Но стадион должен сам по себе привлекать болельщиков. И мы – молодой клуб, так что для нас каждое выступление в Лиге Европы – большое событие. Мы рекламируем свою страну и свой город. Для нас гордость, что мы продвигаем бренд "Краснодар" по всей Европе.

Надо же показывать, что там такие же футболисты. А то смотришь чемпионат Англии, комментаторы говорят про какие-то сумасшедшие скорости. А потом приезжает к нам "Эвертон", и мы никаких сверхскоростей не видим. Так что мы тоже должны показывать, что это обычные люди, и их тоже можно обыгрывать.

Чтобы комментаторы не говорили потом, вот, этот парень здесь выстрелил, нужно скорее уезжать в "Манчестер Юнайтед" или куда-то еще. Вот эта нелюбовь к своему чемпионату, желание, чтобы куда-то лучшие ехали – это странно. Ну уедут самые сильные наши игроки, и что мы будем смотреть?