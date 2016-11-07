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Сергей Галицкий: "Скандал с участием Евдокимова - раздутая история"

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Воскресенье. Краснодар. "Краснодар" - Оренбург" - 3:3. Роберт ЕВДОКИМОВ.Что сказал Евдокимов журналисту и пресс-атташе "Краснодара" (18+)

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий считает, что история со скандалом, которая случилась после матча его команды с "Оренбургом" (3:3), раздута. Галицкий добавил, что пресс-атташе "Краснодара" тоже повел себя неправильно.

– Есть небольшая предыстория. В предыдущей игре тренер (Роберт Евдокимов, – Прим. "СЭ") сказал, что мы не дали для тренировки основное поле, – сказал Галицкий в эфире передачи "8-16". – "Оренбург" прилетел после матча с "Зенитом" и тренировался на полях нашей академии. Мы просили не проводить тренировку на газоне стадиона "Краснодар". Если бы они жестко настояли, то мы бы пустили их. Если кому и надо было жаловаться, то это "Краснодару". Пресс-атташе не имел права себя так вести. Однако у меня в подчинении 260 000 сотрудников, я не могу отвечать за всех. Это обычная раздутая история.

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