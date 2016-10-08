13:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Галицкий: "Шалимов не дал нам шанс избавить его от "и.о." после двух поражений подряд"

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Президент "Краснодара" Сергей Галицкий выразил полную поддержку Игорю Шалимову, который недавно был назначен главным тренером клуба. По словам Галицкого, специалист его удивил, набирая очки при больших кадровых потерях.

– Я с Шалимовым знаком не один десяток лет. Ему выпала непростая задача, – сказал Галицкий. – Спасибо предыдущему тренеру. Он вывел клуб на новый уровень. А Игорю досталась команда, где не было половины обоймы. Игорь – молодец. Он в непростой ситуации набирает много очков. Мы вообще хотели избавить Шалимова от приставки и.о. в тот момент, когда он проиграл бы два матча подряд – тем самым поддержать его. Но он не дал нам такой возможности.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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самарец

Я тоже со своей стороны выражаю полную поддержку Краснодару покупая продукты в Магните а так же родному клубу Крылья Советов покупая только самарское жигулёвское пиво

14:53

shpasic

Я с Шалимову знаком не один десяток лет

13:27

Вовка-Друг

"...выразил поДную поддержку..." - вот теперь ломай голову, какая на самом деле эта поддержка - полная или подлая. Или даже потная.

13:24

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