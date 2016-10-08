Сергей Галицкий: "Шалимов не дал нам шанс избавить его от "и.о." после двух поражений подряд"

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий выразил полную поддержку Игорю Шалимову, который недавно был назначен главным тренером клуба. По словам Галицкого, специалист его удивил, набирая очки при больших кадровых потерях.
– Я с Шалимовым знаком не один десяток лет. Ему выпала непростая задача, – сказал Галицкий. – Спасибо предыдущему тренеру. Он вывел клуб на новый уровень. А Игорю досталась команда, где не было половины обоймы. Игорь – молодец. Он в непростой ситуации набирает много очков. Мы вообще хотели избавить Шалимова от приставки и.о. в тот момент, когда он проиграл бы два матча подряд – тем самым поддержать его. Но он не дал нам такой возможности.
самарец
Я тоже со своей стороны выражаю полную поддержку Краснодару покупая продукты в Магните а так же родному клубу Крылья Советов покупая только самарское жигулёвское пиво
14:53
shpasic
Я с Шалимову знаком не один десяток лет
13:27
Вовка-Друг
"...выразил поДную поддержку..." - вот теперь ломай голову, какая на самом деле эта поддержка - полная или подлая. Или даже потная.
13:24