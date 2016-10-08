Сергей Галицкий: "Проект со стадионом никогда себя не окупит"

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий в ходе экскурсии по новому стадиону клуба выразил сомнение, что арена сможет себя окупить. В то же время бизнесмен не стал называть сумму, в которую обошелся новый дом для команды, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
– Сумму инвестиций не скажу. Мы не планируем проводить здесь других мероприятий – концертов или что-то еще, – сказал Галицкий. – Самоокупаемость? Мы должны научиться строить не только для себя, но и своих детей. Этот проект никогда не окупится. Но УЕФА, к счастью, не запрещает нам финансовым fair play строить стадион. Поймите, это больше, чем стадион. Это – точка притяжения.
Битва арен: чем новые российские стадионы отличаются друг от друга
andreichf
tryam поэтому он взвинтил цены в магните на все, беспредел, бакс падает а у него все дорожает =============== так не ходите в магнит , голосуйте рублем !!! я последний раз заходил туда 2 месяца назад, хотле купить яблоки , но они были какие то скукоженные. Я покупал я в магните без месяца два года назад )))
15:42
Нефан1
Смотря кого туда притянет...
15:20
tryam
поэтому он взвинтил цены в магните на все, беспредел, бакс падает а у него все дорожает
14:11
Xenosag
для бокса по идее должен идеально подходить стадион, в Британии много таких событий.
13:28
aloveku
как красиво сказал: "это больше, чем стадион. Это – точка притяжения." Ни убавить ни прибавить, чётко и очень верно.
12:58
shpasic
утютю
12:58