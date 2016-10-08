12:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Галицкий: "Проект со стадионом никогда себя не окупит"

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Президент "Краснодара" Сергей Галицкий в ходе экскурсии по новому стадиону клуба выразил сомнение, что арена сможет себя окупить. В то же время бизнесмен не стал называть сумму, в которую обошелся новый дом для команды, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Сумму инвестиций не скажу. Мы не планируем проводить здесь других мероприятий – концертов или что-то еще, – сказал Галицкий. – Самоокупаемость? Мы должны научиться строить не только для себя, но и своих детей. Этот проект никогда не окупится. Но УЕФА, к счастью, не запрещает нам финансовым fair play строить стадион. Поймите, это больше, чем стадион. Это – точка притяжения.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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andreichf

tryam поэтому он взвинтил цены в магните на все, беспредел, бакс падает а у него все дорожает =============== так не ходите в магнит , голосуйте рублем !!! я последний раз заходил туда 2 месяца назад, хотле купить яблоки , но они были какие то скукоженные. Я покупал я в магните без месяца два года назад )))

15:42

Нефан1

Смотря кого туда притянет...

15:20

tryam

поэтому он взвинтил цены в магните на все, беспредел, бакс падает а у него все дорожает

14:11

Xenosag

для бокса по идее должен идеально подходить стадион, в Британии много таких событий.

13:28

aloveku

как красиво сказал: "это больше, чем стадион. Это – точка притяжения." Ни убавить ни прибавить, чётко и очень верно.

12:58

shpasic

утютю

12:58

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