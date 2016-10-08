Сергей Галицкий: "Проект со стадионом никогда себя не окупит"

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий в ходе экскурсии по новому стадиону клуба выразил сомнение, что арена сможет себя окупить. В то же время бизнесмен не стал называть сумму, в которую обошелся новый дом для команды, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Сумму инвестиций не скажу. Мы не планируем проводить здесь других мероприятий – концертов или что-то еще, – сказал Галицкий. – Самоокупаемость? Мы должны научиться строить не только для себя, но и своих детей. Этот проект никогда не окупится. Но УЕФА, к счастью, не запрещает нам финансовым fair play строить стадион. Поймите, это больше, чем стадион. Это – точка притяжения.

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