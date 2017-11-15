Сергей Галицкий продаст акции "Магнита" на 700 миллионов долларов

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий продаст часть акций розничной сети "Магнит", основателем и основным акционером которой он является, сообщает РБК. Он намерен продать принадлежащие ему акции на сумму около 700 миллионов долларов.

Исходя из капитализации "Магнита" в 11,995 миллиарда долларов на лондонской бирже под завершение торгового дня вторника размер продаваемого пакета соответствует 5,8 процента акций ретейлера.

Средства от продажи будут направлены на выкуп нового выпуска бумаг. За счет этого компания планирует профинансировать программу капиталовложений, расширение торговой сети, реновацию существующих магазинов и программу вертикальной интеграции бизнеса.

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