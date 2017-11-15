Сергей Галицкий продаст акции "Магнита" на 700 миллионов долларов

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий продаст часть акций розничной сети "Магнит", основателем и основным акционером которой он является, сообщает РБК. Он намерен продать принадлежащие ему акции на сумму около 700 миллионов долларов.
Исходя из капитализации "Магнита" в 11,995 миллиарда долларов на лондонской бирже под завершение торгового дня вторника размер продаваемого пакета соответствует 5,8 процента акций ретейлера.
Средства от продажи будут направлены на выкуп нового выпуска бумаг. За счет этого компания планирует профинансировать программу капиталовложений, расширение торговой сети, реновацию существующих магазинов и программу вертикальной интеграции бизнеса.
баламошка
shpasic ничего не понял, продадут акции, чтобы напечатать новые и купить их?//////////Как я понял, сначала продадут акции, а потом украдут их обратно. Это наиболее выгодно с экономической точки зрения.
15:57
баламошка
Ждём наплыва мнений наших уважаемых экономических экспертов-спортэкспрэшников)
15:55
shpasic
ничего не понял, продадут акции, чтобы напечатать новые и купить их?
15:55
Thomas_Boy_
Куплю скорее всего.
15:43
rusfed 2.0
samsam Акции сегодня на 9% падают. 15:33 ________ Потому что он их продал с дисконтом. То есть сам оценил дешевле, чем они стоили. Странное решение
15:41
samsam
Акции сегодня на 9% падают.
15:33
merniloskut
Хана Магниту, магнитить перестанет!
15:29