22:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Галицкий: "Не понимаю, когда слышу фразу "незаменимых нет"

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Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий считает, что его команда хорошо укомплектована. По его мнению, сильно на игре краснодарцев сказываются травмы ведущих футболистов. 

"Краснодар" хорошо подготовился к сезону. Я доволен всеми линиями, но когда выбывают Лаборде, Мамаев, Измайлов, Вандерсон, Каборе – заменить их сложно, – сказал Галицкий в эфире телеканалу "Наш футбол". – Я вообще не понимаю, когда говорят "незаменимых нет". Все футболисты – это важный механизм единой системы. Но это все наши собственные проблемы.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Сталина него нет!... И хорошо!

22:24

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