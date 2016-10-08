13:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Галицкий: "Фанатский сектор у нас загорожен толстым стеклом, что лбом не пробьешь"

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Президент "Краснодара" Сергей Галицкий в ходе экскурсии по новому стадиону клуба заявил, что клуб сделает все, чтобы не допустить фанатских бесчинств, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Не боимся ли мы фанатов? По этой логике надо было сразу развалины строить, – сказал Галицкий. – Вы увидите, как мы планируем справляться. У нас есть сектор для фанатов, он загорожен толстым стеклом, что лбом не пробьешь. Но мы должны работать над тем, чтобы люди футбол приходили смотреть, а не поджигать стадионы.

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