Сергей Галицкий: "Фанатский сектор у нас загорожен толстым стеклом, что лбом не пробьешь"

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий в ходе экскурсии по новому стадиону клуба заявил, что клуб сделает все, чтобы не допустить фанатских бесчинств, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Не боимся ли мы фанатов? По этой логике надо было сразу развалины строить, – сказал Галицкий. – Вы увидите, как мы планируем справляться. У нас есть сектор для фанатов, он загорожен толстым стеклом, что лбом не пробьешь. Но мы должны работать над тем, чтобы люди футбол приходили смотреть, а не поджигать стадионы.