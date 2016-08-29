Сергей Галицкий: "Если судейство будет продолжаться в таком же духе – мы не будем двигаться вперед"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий в эфире передачи 8-16 на телеканале "Наш футбол" выразил недовольство судейством в матче 5-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (1:2). По его убеждению, ошибки арбитров мешают чемпионату расти.

- Это спорт, и так сложилось, что "Краснодар" проиграл оба матча ("Спартаку" и "Локомотиву". - Прим. "СЭ"). Дистанция длинная, и все команды могут выиграть и проиграть. Но... Ахмедова толкают – пенальти не ставят. Пейчинович жестко встречает Ари – нет свистка… Посмотрите, как судят других и как нас. Я разговаривал (об этом) с Мутко, – сказал Галицкий. – Если все так и будет продолжаться, то мы не будем двигаться вперед. Претензия есть и к телевидению. На Жоаузинью кладут руку, укладывают на газон, но нет ни повторов, ни крупных планов – ничего!

А ведь все всё видят и понимают. Есть же не только судьи, но и представители судейского корпуса - и они тоже все понимают. Может, стоит судьям зарплату поднять, как говорил Кононов. Когда играют две команды высокого уровня, каждый момент играет роль.