Сергей Галицкий: "Если судейство будет продолжаться в таком же духе – мы не будем двигаться вперед"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий в эфире передачи 8-16 на телеканале "Наш футбол" выразил недовольство судейством в матче 5-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (1:2). По его убеждению, ошибки арбитров мешают чемпионату расти.
- Это спорт, и так сложилось, что "Краснодар" проиграл оба матча ("Спартаку" и "Локомотиву". - Прим. "СЭ"). Дистанция длинная, и все команды могут выиграть и проиграть. Но... Ахмедова толкают – пенальти не ставят. Пейчинович жестко встречает Ари – нет свистка… Посмотрите, как судят других и как нас. Я разговаривал (об этом) с Мутко, – сказал Галицкий. – Если все так и будет продолжаться, то мы не будем двигаться вперед. Претензия есть и к телевидению. На Жоаузинью кладут руку, укладывают на газон, но нет ни повторов, ни крупных планов – ничего!
А ведь все всё видят и понимают. Есть же не только судьи, но и представители судейского корпуса - и они тоже все понимают. Может, стоит судьям зарплату поднять, как говорил Кононов. Когда играют две команды высокого уровня, каждый момент играет роль.
Versus67
MAYERICK...ты видел только свой бокал пива...удар был- в колено...просто от удара в колено не подкашивается чел...а Ари рухнул обозначив(походу звук от удара был сильный...после перерыва судейка повторы своих косяков глянул- вот и поставил сразу...) 100% пеналь был.
23:49
igorvasilevich
Комментаторы в большинстве своем бесят, как комментарии получаются просто ужасные. Если смотреть иностранные матчи, то лучше смотреть в оригинале, чем этих пьяниц.
23:49
Versus67
Ладно судейство- но и комментаторы(бывшие футболисты) визжат от московских команд...смотреть и слушать противно.
23:45
igorvasilevich
Нет вообще про плаченного судейства. Просто посмотрите на судейство наших судей, они одни и те же детские ошибки делают почти в каждом матче. Квалификация наших судей очень плохого качества и за этого наших судей прогнали от судейства в топ играх международных.
23:33
MAYERICK
Если бы Галицкий был честен, то сказал бы , что пендаля в ворота Локо не было....а его там и близко не было.....
23:30
Блок
Для ЦСКА и Зенита давно пора отдельный чемпионат ! СКОЛЬКО МОЖНО ЛЕВЫЕ ПЕНАЛЬТИ СТАВИТЬ И УДАЛЕНИЯ!? АКИНФЕЕВ ДАВНО УЖЕ ДЫРКА , А НЕ ВРАТАРЬ СБОРНОЙ! Зенит -это не команда, это мешок с деньгами- в ФНЛ немедленно этих бездельников во главе с пенсионером Кержаковыми!!!
23:26
igorvasilevich
Бредни если посмотреть просто на наших судей - они стабильно ошибаются даже когда судят в Еврокубках. В реале уровень наших судей просто отвратительный. Везде провалы в футбольном хозяйстве, судить не умеют играть ногомячные не умеют. В стране бардак везде, а футбол просто зеркало всей жизни.
23:21
Адекватный Зритель_
Вова, Гинер и Галицкий - это разные люди. И букв у них в фамилиях разное количество. А то, что они, фамилии, на одинаковую и заглавную начинаются - так это случайно.
23:16
Петя
Действительно раньше к команде Галицкого судьи относились благосклонно, а сейчас не так (причина не ясна), но он сразу стал борцом за справедливость! А как же другие Томь например, что им делать, у них нет таких денег, как у владельца Магнита!?
23:04
CanagliaVova
По Гинеру УК РФ плачет
23:02
Адекватный Зритель_
Чё -то я 16 апреля 2014 года, гундёж по судейству от Галицкого не слышал.
22:58
баламошка
Tree судьи устроили заказной беспредел в отношении РОСТОВА ...с самого начала чемпионата ....Кто заказал этот беспредел всем понятно .....каждую игру у РОСТОВА удаления .....ИВАНОВ не справляется с продажными судьями ....их покупают напрямую ....чемпионат стал мутным прудом в котором кто то ловит фальшивую рыбку ....////////////////////Запугал Ростов всех своей отличной игрой в прошедшем чемпионате. Власть имущие говорят, что нужно быть скромнее)))
22:57
Mamoru
Ага, Мартынович весь матч косил игроков, а карточки нет. Действительно странно.
22:53
Tree
судьи устроили заказной беспредел в отношении РОСТОВА ...с самого начала чемпионата ....Кто заказал этот беспредел всем понятно .....каждую игру у РОСТОВА удаления .....ИВАНОВ не справляется с продажными судьями ....их покупают напрямую ....чемпионат стал мутным прудом в котором кто то ловит фальшивую рыбку ....
22:48
баламошка
Да, лошади с немытыми они у нас такие.
22:35
Vedi
Юрий Палыч сейчас улыбается .
22:29
onlywhitespartak
Да может просто УК рф к ним применять )) и тех кто им платят
22:17
Супершвайни
Куды вперёд то? А может з/плату снизить? Куды идти то? А мож ставку кривогогим минимизировать или мож сетевые супермаркеты ликвидировать? Мож за спекуляцию лет 25 давать?
22:11
Снежик
причем, вперед не будет двигаться и тот, кому судьи помогают.
22:08