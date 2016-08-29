22:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Галицкий: "Для меня большая честь, что сборная моей страны будет у меня в гостях"

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Март 2016 года. Строительство стадиона "Краснодара".Стадион "Краснодара" ждет сборную России

Президент и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий в эфире передачи 8-16 на телеканале "Наш футбол" поблагодарил главу РФС Виталия Мутко за помощь в организации контрольного матча сборных России и Коста-Рики. Встреча состоится 9 октября и будет первой игрой, проведенной на новом стадионе "быков".

– Почему первый матч на новом стадионе проведет сборная, а не клуб?

– Во-первых, я хочу поблагодарить Виталия Леонтьевича Мутко. Когда я сказал, что хочу пригласить сборную, он согласился. Конечно, немаловажный фактор – полные трибуны, РФС сумеет заработать на билетах. Шучу. (Улыбается.) Для меня очень важно, что я смог построить дом в своей стране. И для меня большая честь, что сборная моей страны будет у меня в гостях. А наша команда начинает в Лиге Европы матчем с "Шальке", и это тоже неплохая витрина. Но все-таки тот факт, что нам доверили сборную, – это большая честь, хочу, чтобы болельщики поняли.

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КОММЕНТАРИИ (17)
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Генри Морган

Очередной пафосный бред очередного воротилы времён засилья кагэбэ.)))) Прям слезу уронил! Ну, надо же!) Как же всё-таки сентиметально.)))) И горделивых тут столько! Гордятся мельдонием, никаким спортом, дорогостоящими железными коробками.)))

23:53

Супершвайни

2Lars Berger: я ошибся) ты не упал с Луны) Ты рухнул с дуба))) Судя по твоей логике, ты уверен в нано-технологии г-на Чубайса и что уже в Большом Театре поют розовые обезъяны, выращенные на нано-технологиях)))

23:25

Блок

Лёню срочно в Краснодар!!! СРОЧНО!!! С Акинфеевым))))

23:23

Блок

Мамаев - это не слишком ли много чести для Галицына)))))

23:22

П_о_в_а_р

Lars Berger Убийца бобика/// Ты Галицкого будешь критиковать тогда обосновано, когда заработаешь хоть какие-то деньги, создашь "с нуля" клуб в своем городе, назовешь этот клуб именем родного города... И это еще не всё. Этот клуб будет играть в лучшей лиге России, будет призером чемпионата России, играть в Лиге Европы... Вот тогда и критикуй, боец! Еще раз извини. -------------------------------- А ФИдуна можно?)) З.Ы. Здаров.)

23:00

Lars Berger

Супершвайни/// Может быть. Верю в человечество. И не понимаю диванных бойцов.

22:57

Супершвайни

2Lars Berger: такое впечатление, что ты упал с Луны)))

22:50

Lars Berger

Убийца бобика/// Ты Галицкого будешь критиковать тогда обосновано, когда заработаешь хоть какие-то деньги, создашь "с нуля" клуб в своем городе, назовешь этот клуб именем родного города... И это еще не всё. Этот клуб будет играть в лучшей лиге России, будет призером чемпионата России, играть в Лиге Европы... Вот тогда и критикуй, боец! Еще раз извини.

22:48

CanagliaVova

Гинер вот Габон к себе не пустил. Навара нету, грит. А честь - для нищебродов, грит

22:44

Убийца бобика

он голова, а руками не умеет ничего .я его знаю лет 20, и был он проще, вот даже достойная тирада=== Заработок в Лиге чемпионов и Лиге Европы – это совершенно разные вещи. Но стадион должен сам по себе привлекать болельщиков. И мы – молодой клуб, так что для нас каждое выступление в Лиге Европы – большое событие. Мы рекламируем свою страну и свой город. Для нас гордость, что мы продвигаем бренд "Краснодар" по всей Европе

22:43

Dr.ZLO161

убийца Бобика когда человек говорит что что то сделал и это правда то это не так плохо как пустозвоны которые бьют себя в грудь и Нихрена не делают

22:41

баламошка

Убийца бобика "Я и МОЁ"----------------))) Да пусть выпячивает, лишь бы делал что-нибудь хорошее. Он говорливый просто))

22:39

Супершвайни

2баламошка: – Во-первых, я хочу поблагодарить Виталия Леонтьевича Мутко.(С) С.Галицкий )))

22:38

Убийца бобика

баламошка, Я НЕ СПОРЮ , просто начинал красиво- никому ничего не доказывал-Создал команду, купил базу в Читуке, создал академию,тихо шло строительство стадиона- а тепер начинает себя выпячивать-слишком много-Я и МОЁ

22:37

баламошка

Убийца бобика----------------Он для России больше, чем 99% русских сделал. Строит футбольные школы в крае и валить из Краснодара не собирается, в отличие от наших отечественных воротил.

22:30

Убийца бобика

что= Я =смог построить дом в СВОЕЙ стране, СВОИМИ СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ

22:29

Убийца бобика

Серго, твоя страна АРМЕНИЯ

22:27

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ