Сергей Галицкий: "Для меня большая честь, что сборная моей страны будет у меня в гостях"

Президент и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий в эфире передачи 8-16 на телеканале "Наш футбол" поблагодарил главу РФС Виталия Мутко за помощь в организации контрольного матча сборных России и Коста-Рики. Встреча состоится 9 октября и будет первой игрой, проведенной на новом стадионе "быков".

– Почему первый матч на новом стадионе проведет сборная, а не клуб?

– Во-первых, я хочу поблагодарить Виталия Леонтьевича Мутко. Когда я сказал, что хочу пригласить сборную, он согласился. Конечно, немаловажный фактор – полные трибуны, РФС сумеет заработать на билетах. Шучу. (Улыбается.) Для меня очень важно, что я смог построить дом в своей стране. И для меня большая честь, что сборная моей страны будет у меня в гостях. А наша команда начинает в Лиге Европы матчем с "Шальке", и это тоже неплохая витрина. Но все-таки тот факт, что нам доверили сборную, – это большая честь, хочу, чтобы болельщики поняли.