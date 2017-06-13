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Сергей Фурсенко: "Зенит" вышел из-под санкций финансового fair play


Председатель правления "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что клуб намерен собрать у себя в составе лучших игроков чемпионата России. Также он подчеркнул, что у сине-бело-голубых есть ресурсы на трансферы.

Манчини всегда стремился приобретать дорогих игроков. Нет опасности снова попасть под санкции финансового fair play?

– Мы вышли из-под санкций финансового fair play. Продали трех игроков, есть ресурсы, чтобы приобрести новых. Что касается любви Манчини к приобретению сильных игроков – да, мы будем стремиться, чтобы в нашей команде были собраны лучшие игроки российского чемпионата. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Презентация Роберто Манчини. Live! 

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