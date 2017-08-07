Сергей Фурсенко: "Зенит" переиграл "Спартак" по всем статьям"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рад победе над "Спартаком" в матче 4-го тура чемпионата России (5:1). По его мнению, сине-бело-голубые полностью переиграли соперника.

– Могу только кричать "Ура", - цитирует пресс-служба клуба Фурсенко. - Вся вера оправдалась, играли самым сильным составом и переиграли "Спартак" по всем статьям. Сегодня стадион собрал более 53 тысяч болельщиков, но я думаю, что в следующих матчах их может быть еще больше. Кокорин очень талантливый человек и футболист. Он в себя поверил, и он будет лучшим футболистом страны. Два месяца всего прошло, но Роберто Манчини - фантастический специалист, он сумел сплотить коллектив за очень короткое время.

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"