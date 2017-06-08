Сергей Фурсенко: "Зенит" находится в хорошем финансовом состоянии в связи с продажей Халка, Гарая и Витселя"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью "Известиям" подчеркнул, что у клуба не возникнет проблем с финансированием на следующий сезон. По словам руководителя, сине-бело-голубые находятся в хорошем финансовом состоянии в связи с продажей нападающего Халка, полузащитника Акселя Витселя, а также защитника Эсекиэля Гарая.

- Бюджет "Зенита" на следующий сезон изменится? - вопрос Фурсенко.

- Мы сейчас в хорошем финансовом состоянии в связи с тем, что продали трех дорогих игроков - Халка, Гарая и Витселя. Поэтому здесь проблем не возникнет.

- Финансовый fair-play УЕФА не связывает руки?

- Сейчас нас ничего не ограничивает. Мы можем заниматься трансферной политикой достаточно свободно. Как раз этими продажами игроков сняли с себя санкции и вернули штрафы за имевшиеся в прошлые годы нарушения. Естественно, есть ограничения. Мы не хотим потратить все деньги, которые у нас есть, потому что впереди большой сезон. Не могу сказать, что средств мы имеем много. Надо, чтобы спонсоры нам помогали, но возможности у нас с точки зрения законодательства УЕФА есть.

- Сейчас вас устраивает уровень доходов "Зенита", его коммерческая и маркетинговая деятельность?

- Мы будем совершенствовать все службы, хотя они и сейчас находятся на достаточно высоком уровне. Возможности стадиона, который у нас скоро появится, должны быть задействованы максимально.