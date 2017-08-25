Сергей Фурсенко: "Зенит" находится на финальной стадии комплектования команды"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что комплектование состава команды находится в финальной стадии. Руководитель петербургского клуба не стал уточнять, стоит ли ждать новичков до закрытия летнего трансферного окна.

Летом состав "Зенита" пополнили игроки "Ростова" Кристиан Нобоа, Денис Терентьев, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз, хавбек "Ахмата" Далер Кузяев, а также пять аргентинцев – Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Матиас Краневиттер, Эмануэль Маммана и Эмилиано Ригони.

– Зенит" находится на финальной стадии комплектования команды, – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Пополнит ли еще кто-то ряды "Зенита" в ближайшее время? Все узнаете.

Ответный матч с "Утрехтом"? Мы верили всегда, что пройдем в групповой этап. Тем не менее, конечно, волнительно было. Когда второй гол забили (оба мяча в ворота голландцев отправил Александр Кокорин. – Прим. "СЭ"), пришло более или менее спокойствие. "Утрехт" играл очень строго и дисциплинированно в защите.

В пятницу, 25 августа, состоялась жеребьевка группового турнира Лиги Европы, по итогам которой определились соперники "Зенита". Ими стали "Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар".