Сергей Фурсенко: "Зенит" находится на финальной стадии комплектования команды"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что комплектование состава команды находится в финальной стадии. Руководитель петербургского клуба не стал уточнять, стоит ли ждать новичков до закрытия летнего трансферного окна.
Летом состав "Зенита" пополнили игроки "Ростова" Кристиан Нобоа, Денис Терентьев, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз, хавбек "Ахмата" Далер Кузяев, а также пять аргентинцев – Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Матиас Краневиттер, Эмануэль Маммана и Эмилиано Ригони.
– Зенит" находится на финальной стадии комплектования команды, – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Пополнит ли еще кто-то ряды "Зенита" в ближайшее время? Все узнаете.
Ответный матч с "Утрехтом"? Мы верили всегда, что пройдем в групповой этап. Тем не менее, конечно, волнительно было. Когда второй гол забили (оба мяча в ворота голландцев отправил Александр Кокорин. – Прим. "СЭ"), пришло более или менее спокойствие. "Утрехт" играл очень строго и дисциплинированно в защите.
В пятницу, 25 августа, состоялась жеребьевка группового турнира Лиги Европы, по итогам которой определились соперники "Зенита". Ими стали "Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар".
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Дополнительная информация
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Кристиан Нобоа
- Александр Кокорин
- Зенит СПб
- Сергей Фурсенко
- Вардар (футбол)
- Русенборг (Футбол)
- Утрехт
- Реал Сосьедад
- Дмитрий Полоз
- Денис Терентьев
- Александр Ерохин (футбол)
- Далер Кузяев
- Матиас Краневиттер
- Себастьян Дриусси
- Леандро Паредес
- Эмануэль Маммана
- Эмилиано Ригони